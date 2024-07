Queremos ter mais confiança de que inflação caminha sustentadamente à meta, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, reiterou nesta quarta-feira, 10, que a autoridade monetária quer ter mais confiança de que a inflação caminha sustentadamente em direção à meta de 2% nos Estados Unidos antes de decidir por cortes de juros. O comentário foi feito durante audiência na Câmara dos Representantes americana. Powell lembrou que o Fed monitora de maneira mais detida a evolução do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês). Segundo ele, a divergência entre o PCE e o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) tem estado mais alta do que o normal.