Os Datena são chamados a colaborar com questões importantes da Band

A direção da Band tem poucos dias pela frente para definir questões importantes da sua programação, diante da saída de José Luiz Datena para disputar a Prefeitura de São Paulo.

Na semana passada, para substituí-lo no Brasil Urgente, Lucas Martins e Felipe Garrafa foram experimentados, mas no fim de semana tomou-se a decisão de efetivar Joel Datena.

O mesmo Joel que já tem o Bora Brasil nas manhãs, em vias de ser espichado e remodelado, após a saída de Edu Guedes, marcada para o dia 26.

E o Datena, pai? Sendo eleito, evidentemente, não voltará à televisão, porque terá um mandato a cumprir. A sua campanha, inclusive, vai começar na próxima segunda-feira. Só que antes de sair do ar, ele propôs uma redução de 70% do que vinha recebendo. E, ao mesmo tempo, deixou apalavrada a renovação de seu contrato, que vence em dezembro, por mais dois anos.

Como se vê, problemas, que neste momento, acabam se resolvendo de forma bem satisfatória.

TV tudo

Longe daqui

Patrícia Poeta, apresentadora do Encontro na Globo, iniciou novo período de férias na Espanha. Já foi, mas tem seu retorno marcado para o comando do programa no próximo dia 22.

Ainda isso

Faltou um pouco de Galvão Bueno na eliminação do Brasil na Copa América. Uma qualidade, que nunca deve ser negada a ele, era a de querer brigar com a imagem. Bola rolando e ele não economizava. Se o Brasil estava jogando bem, falava bem, mas, quando não, metia a sua bronca.

Pois bem

Sábado, em Brasil e Uruguai, Luís Roberto, que é excelente e hoje com merecimentos ocupa o posto de nº 1, não poupou esforços em ver o Brasil jogando bem. A sua empolgação e os elogios não combinavam com as imagens do time em campo.

Quer mais um?

Outro erro histórico, mas que o uso contínuo e de muito tempo não causa estranheza, é ‘Eliminatórias da Copa’. Elas existem para saber quem se classifica para o Mundial, concorda? E não para aquele que perde e é eliminado.





Combinado assim

No fim deste mês, a Globo inicia o trabalho de preparação com o elenco de Garota do Momento, uma produção de época que vai substituir No Rancho Fundo. Já as gravações serão disparadas em agosto. A estreia está prevista para o dia 4 de novembro.

Nos detalhes

A Rede TV! está em vias de lançar um novo programa diário de prêmios e tem concentrado todas as atenções em cima disso. Título e apresentador ou apresentadora devem ser definidos ainda nesta semana.

Grande aposta

A série Espécie invasora, escrita por Rosane Svartman e Claudia Sardinha, chegará ao Globoplay em 2025. Uma grande aposta da plataforma, com efeitos visuais inovadores, tem à frente do elenco Alanis Guillen, Rodrigo Lombardi e Milhem Cortaz. Duas temporadas prontas. Segue a linha Crepúsculo, movimentando vampiros e lobisomens na trama.

Bocadinho

Não chegou a ser avant-première, até para evitar vazamentos; no entanto, o elenco de Amor da Minha Vida, do Disney+, com Bruna Marquezine, Sergio Malheiros, João Villa e Rayssa Bratilieri, pôde conferir algumas cenas da série, já finalizada, mas ainda sem data de estreia. Há enorme confiança em torno de uma segunda temporada.

Vida que segue

Poliana Abritta reassume seus trabalhos no Fantástico no próximo domingo. Uma questão familiar (morte do sogro) a afastou do último programa, apresentado por Ana Paula Araújo.