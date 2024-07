Gramado anuncia concorrentes e mudança no formato da mostra

O Festival de Gramado, que ocorre entre os dias 9 e 17 de agosto, divulgou na terça, 9, os filmes concorrentes e as modificações de formato do festival, causadas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul.

Devido a limitações da malha aérea (o aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, continua fechado), os documentários e curtas brasileiros não terão exibição presencial - serão exibidos pelo Canal Brasil ao longo do evento.

Foram divulgados, também, os concorrentes das mostras gaúchas (longas e curtas) e os longas nacionais em competição - todos estes serão exibidos na tela do Palácio dos Festivais, em Gramado. Também foram confirmados os filmes de abertura e encerramento do festival: Motel Destino, de Karin Aïnouz, e Virgínia e Adelaide, de Jorge Furtado.

As homenagens também estão definidas: o troféu Oscarito vai para o ator Matheus Nachtergaele; o troféu Eduardo Abelin, para o cineasta Jorge Furtado; e o Kikito de Cristal, para a produtora alemã Mariete Rissenbeek.

COMPETIÇÃO

Sete filmes concorrem entre os longas-metragens brasileiros: Barba Ensopada de Sangue, de Aly Muritiba; Cidade, Campo, de Juliana Rojas; Estômago 2 - O Poderoso Chef, de Marcos Jorge; Filhos do Mangue, de Eliane Caffé; O Clube das Mulheres de Negócios, de Anna Muylaert; Oeste Outra Vez, de Erico Rassi; e Pasárgada, de Dira Paes, que também atua na produção.

