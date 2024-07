Bolsas da Europa ensaiam recuperação de perdas com incerteza política, à espera de Powell

Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/07/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, ensaiando recuperação de perdas geradas por incertezas políticas na França, enquanto investidores aguardam mais comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,42%, a 513,94 pontos. Apenas o subíndice do setor imobiliário era destaque positivo, com ganho de 1,5%.

Ontem, os mercados acionários da Europa caíram de forma generalizada, com uma acentuada queda de 1,8% em Paris, em meio à difícil situação política na França, após a votação nas eleições legislativas do fim de semana não dar maioria absoluta no Parlamento a nenhuma das principais facções políticas. A aliança esquerdista conquistou o maior número de assentos e exige que o presidente francês, Emmanuel Macron, escolha um de seus candidatos como novo primeiro-ministro do país.

A trajetória dos juros nos EUA também segue no radar. Ontem, em depoimento no Senado americano, Powell evitou dar um cronograma para a possível queda dos juros básicos, mas mostrou confiança no esfriamento do mercado de trabalho, mantendo as expectativas de que um corte das taxas ainda possa vir em setembro. Hoje, o chefe do BC dos EUA fala na Câmara.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,64%, a de Paris avançava 0,75% e a de Frankfurt ganhava 0,73%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,80%, 0,86% e 1,56%, respectivamente.

