Melhor da semi da Euro, adolescente Yamal diz que pensava na decisão desde o início do 2º tempo

Eleito o melhor jogador da semifinal da Eurocopa entre Espanha e França, o adolescente Lamine Yamal afirmou que já estava pensando na decisão do torneio ainda no início do segundo tempo da partida disputada nesta terça-feira em Munique.

"Desde o minuto 60 estava pensando que íamos chegar à final", afirmou o atacante de 16 anos do Barcelona. A Espanha venceu, de virada, por 2 a 1 e aguarda o vencedor da partida entre Inglaterra e Holanda, que se enfrentam nesta quarta-feira. "Eu me lembro que na última Eurocopa eu estava assistindo com amigos em um shopping e agora estou aqui."

Depois de três assistências, o atacante marcou seu primeiro gol no torneio, aos 20 minutos do primeiro tempo. Yamal se desmarcou e, da entrada da área, acertou um lindíssimo chute de esquerda. A bola saiu alta, encobriu o goleiro Maignan e ainda bateu na trave direita antes de entrar. Um golaço. A virada veio quatro minutos depois com Dani Olmo.

Yamal completa 17 anos no sábado e quebrou o recorde de precocidade de 20 anos de Johann Vonlanthen, suíço que balançou a rede com 18 anos e 141 dias, na edição de 2004. "Não sei se é o gol mais bonito do torneio, mas para mim é especial por seu meu primeiro na Euro", afirmou Yamal, que disse não ter preferência por enfrentar ingleses ou holandeses no domingo, em Berlim. "Qualquer seleção que avance será um adversário muito difícil."

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, classificou o gol do jovem atacante como "genial". "Estou feliz que seja espanhol e espero que possamos aproveitá-lo por muitos anos", afirmou o técnico, ressaltando que apesar da pouca idade Yamal age dentro de campo como se fosse um jogador experiente.

"Eu o aconselho que continue com a mesma humildade e continue trabalhando. Ele pode ser ainda melhor", completou De la Fuente.