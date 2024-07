Botafogo apresenta o meia argentino Almada

O Botafogo apresentou nesta terça-feira o meia-atacante argentino Thiago Almada, no Estádio Nilton Santos. Campeão do mundo 2022, Almada estava no Atlanta United, dos Estados Unidos, e a operação para trazê-lo ao Botafogo pode chegar a US$ 25 milhões (cerca de R$ 137 milhões), a mais cara contratação do futebol brasileiro.

"Não penso nisso (ser a contratação mais cara do futebol do Brasil). Quero mostrar porque me contrataram e mostrar tudo dentro de campo. Meu objetivo é ficar na história do clube. A Libertadores é meu sonho", afirmou o jogador de 23 anos, que assinou contrato até junho de 2029. Há a possibilidade de Almada se apresentar ao Lyon, clube de John Textor na França, no ano que vem.

Pela Major League Soccer (MLS), Almada disputou 17 jogos na temporada e marcou 6 jogos e conseguiu uma assistência. "Gosto muito de dar assistências, mas o mais bonito do futebol é fazer gol. Quero muito ser ídolo do Botafogo. Vou trabalhar muito para isso e ajudar a equipe", afirmou ele, que jogava no Vélez Sarsfield antes de se transferir para os Estados Unidos.

Convocado para disputar a Olimpíada de Paris com a seleção argentina, Almada viaja na manhã desta quarta-feira para se apresentar ao treinador Javier Mascherano. "Queria primeiro chegar aqui, assinar, conhecer meus companheiros e vou viajar amanhã para Paris. Estou muito contente por representar a camisa da Argentina", afirmou ele, que foi o capitão da equipe durante o Pré-Olímpico no início do ano e estava no grupo campeão da Copa do Mundo de 2022, mas jogou apenas poucos minutos contra a Polônia na fase de grupos.

Por causa da Olimpíada, Almada só deve estrear pelo Botafogo em agosto. O time é vice-líder do Brasileiro com 30 pontos e enfrenta nesta quinta-feira o Vitória, em Salvador. Pela Libertadores, o Botafogo joga contra o Palmeiras pelas oitavas de final. O jogo de ida, no Nilton Santos, acontece no dia 14 de agosto.