Petrobras: Após cair abaixo de 90% em maio, fator de utilização de refinarias sobe em junho

Paradas programadas durante o mês de maio fizeram a Petrobras reduzir o Fator de Utilização (Fut) médio das suas refinarias para abaixo de 90%, patamar sustentado desde o segundo trimestre do ano passado. Em junho, porém, as unidades voltaram a aumentar a carga e já operam acima dos 90%, informou a Petrobras ao Broadcast.

"O Refino da Petrobras operou com Fut levemente abaixo de 90% em maio devido à realização de paradas programadas de manutenção na Regap, Recap e Reduc. Com o término dessas paradas, o Refino voltou a operar com Fut acima de 90% em junho, em linha com o planejamento operacional integrado da companhia e as demandas de seus clientes", disse a empresa.

Depois de quatro trimestres acima dos 90%, o refino da empresa deve apresentar leve recuo no segundo trimestre deste ano, segundo estimativas de analistas. O Relatório de Produção da Petrobras, referente ao segundo trimestre, deverá ser divulgado entre o final de julho e início de agosto.