Putin se encontra com premiê da Índia em Moscou e reforça 'parceria estratégica'

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, nesta terça-feira, 9, enquanto busca aprofundar o relacionamento entre as duas potências nucleares. O encontro ocorre em um momento em que os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reuniam em Washington e após a Rússia lançar ataques com mísseis mortais contra o território da Ucrânia que atingiram um hospital infantil.

"Nosso relacionamento é de uma parceria estratégica particularmente privilegiada", disse Putin a Modi, que fez sua primeira viagem à Rússia desde a invasão da Ucrânia pelas forças do Kremlin em 2022.

Modi evitou condenar a Rússia e defendeu um acordo pacífico. A parceria deles se tornou mais complicada, no entanto, à medida que a Rússia se aproxima da China em meio ao isolamento internacional de Moscou após a invasão da Ucrânia. Modi não compareceu à cúpula de uma organização de segurança fundada por Moscou e Pequim realizada na semana passada no Casaquistão.

Modi chegou a Moscou na segunda-feira, logo após mísseis russos atingirem a Ucrânia, danificando gravemente o maior hospital infantil de Kiev e matando pelo menos 42 pessoas em todo o país, incluindo algumas crianças, disseram autoridades.

Após seus líderes se reunirem, a Índia disse que seus cidadãos que foram "enganados" a se juntar ao exército russo serão dispensados.