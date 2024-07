Corpo de alpinista dos EUA desaparecido há 22 anos é encontrado mumificado em montanha no Peru

O corpo de William Stampfl, um alpinista norte-americano desaparecido desde 2002, foi encontrado mumificado na montanha Huascaran, no Peru, segundo informações do jornal britânico The Independent. Depois de 22 anos do seu desaparecimento, seu corpo, roupas e passaporte foram descobertos perfeitamente preservados na neve, graças ao ambiente frio. A identificação foi possível devido aos documentos encontrados junto ao corpo, diz o jornal.

À época que sumiu na neve, Stampfl estava com 59 anos de idade. Citando a AFP, a rede CBS News informou que ele desapareceu após uma avalanche enterrar seu grupo de escalada na montanha de 6.705 metros de altura.

A descoberta do corpo ocorreu devido ao derretimento de geleiras na Cordilheira Branca dos Andes, fenômeno atribuído às mudanças climáticas. O Peru tem perdido de forma significativa suas geleiras, com mais de 175 delas desaparecendo entre 2016 e 2020, de acordo com o The Independent.

As mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global têm acelerado o processo de derretimento das geleiras, corrobora a CBS News, e, com isso, aumentaram as descobertas de corpos ou restos mortais não só de alpinistas, mas também de esquiadores e caminhantes.