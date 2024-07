Handebol feminino embarca para reta final de preparação de olho em nos Jogos de Paris-2024

A seleção brasileira de handebol feminino embarca, nesta terça-feira, para Alemanha, onde vai realizar a preparação final para a estreia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Pela programação, a delegação vai para Dortmund, onde fica treinando por uma semana até a realização de um amistoso.

A intenção do técnico Cristiano Rocha é aproveitar o tempo de trabalho com as atletas para realizar ajustes na equipe. O confronto com as alemãs está agendado para este sábado, às 12h (horário de Brasília).

"Vamos usar o teste para fazer o ajuste fino da equipe. Serão dias de muito trabalho, pois além dos jogos, ainda teremos treinos táticos. Nossa intenção é chegar com a nossa forma de jogar muito bem definida. Estamos trabalhando intensamente para chegar longe nas Olimpíadas", disse Cristiano Rocha.

Na segunda-feira, dia 15, a delegação brasileira viaja para Liubliana, capital da Eslovênia, e dois dias depois vai encarar mais um jogo de preparação com as donas da casa. "Será outro duelo importante para poder ver nossa equipe em quadra", completou Rocha.

Após esse segundo amistoso, as atletas retornam para a Alemanha e finalizam a fase de preparação com outra partida diante das alemãs, desta vez em Stuttgart. O embate está marcado para o dia 21 de julho, um domingo.

O Brasil integra o Grupo B dos Jogos de Paris e terá como adversário Angola, Espanha, França, Holanda e Hungria. Nesta primeira fase, todas jogam entre si. Os quatro melhores avançam para o mata-mata que tem início já na fase de quartas de final.

CALENDÁRIO DE JOGOS

A estreia do Brasil vai ser diante da Espanha, no dia 25 de julho (quinta-feira). No dia 28 (domingo), o desafio é contra a Hungria. No dia 30, o adversário vai ser a França. As brasileiras enfrentam as holandesas no dia 1º de agosto e encerram essa fase enfrentando a seleção de Angola, no dia 3.