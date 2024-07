Nottingham Forest anuncia a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians

O Nottingham Forest anunciou, nesta terça-feira, a contratação do ex-corintiano Carlos Miguel como reforço para o gol. O jogador assinou vínculo por quatro temporadas e a sua foto já estampa o site oficial do clube inglês.

O goleiro, que já aparece na página com a camisa da nova equipe, deu a sua primeira entrevista como atleta do Nottingham. Feliz com a transferência, ele disse estar ansioso para estrear.

"Estou honrado em representar este clube. Só de ver o estádio e sentir a energia dentro dele, fico ansioso. Mal posso esperar para entrar em campo e ajudar o Nottingham Forest a vencer", comentou o jogador.

Após a saída conturbada do Corinthians por causa de divergências com o treinador António Oliveira, Carlos Miguel espera iniciar uma nova fase em sua trajetória. "O objetivo principal é me tornar um membro importante desse time, um clube gigante na história do futebol. Quero um lugar no museu com os outros", afirmou o jogador de 25 anos.

No clube, Carlos Miguel vai ter a companhia do volante Danilo, ex-Palmeiras, e do zagueiro Murillo, que foi seu companheiro no Corinthians em 2023. Questionado sobre essa nova fase, ele disse estar pronto. "O Campeonato Inglês é um dos mais importantes do mundo. Acredito que vou superar todos os obstáculos e darei o meu melhor pela equipe".