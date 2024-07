Taxa de desemprego na OCDE se mantém em 4,9% em maio, perto da mínima histórica

A taxa de desemprego entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) seguiu em 4,9% em maio, repetindo o resultado de abril e bem próxima da máxima histórica de 4,8%, informou nesta terça-feira, 9, a entidade sediada em Paris. Há, porém, uma grande diversidade entre os países do grupo, com a taxa na Espanha como a mais elevada, em 11,7%, e no outro extremo o Japão e o México, ambos com taxa de desemprego de apenas 2,6%.