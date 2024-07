Haas define brasileiro Pietro Fittipaldi para teste de pneus em Silverstone

A Haas confirmou nesta segunda-feira que o brasileiro Pietro Fittipaldi estará atrás da direção de um de seus carros nos testes de pneus com a Pirelli no circuito de Silverstone, onde o Grande Prêmio da Inglaterra foi realizado no último domingo, com a surpreendente vitória de Lewis Hamilton, da Mercedes.

O teste é mais um realizado pela Pirelli ao longo do ano, visando a criação dos compostos que serão utilizados pela categoria na temporada 2025. O brasileiro participará das sessões desta terça-feira, um dia antes de Oliver Bearman assumir o controle do VF-24. O britânico foi anunciado recentemente pela Haas como piloto principal para o próximo ano.

Há ainda uma vaga em aberto, mas dificilmente a Haas apostará novamente em dois pilotos com pouca experiência na Fórmula 1, o que ocorreu em 2021, quando apostou em Nikita Mazepin e Mick Schumacher. Dentre outros nomes cotados, está o de Guanyu Zhou, da Kick Sauber.

Pietro está em seu quinto ano consecutivo como piloto reserva da Haas. Ele já disputou duas corridas na Fórmula 1 pela escuderia, ambas na reta final da temporada 2020, quando substituiu o francês Romain Grosjean em Bahrein e em Abu Dabi.

Após as atividades em Silverstone com a F1, Pietro volta suas atenções para a Indy, que neste final de semana disputará a etapa de Iowa, etapa em oval que contará com uma rodada dupla, com corridas no sábado, às 21h, e no domingo, às 13h, horário de Brasília.