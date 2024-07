Galaxy AI: IA da Samsung deve se tornar recurso pago a partir de 2026; entenda

A Galaxy AI, pacote de recursos de inteligência artificial (IA) para telefones da Samsung, deve se tornar um recurso pago em menos de dois anos. O pacote de ferramentas foi lançado em janeiro deste ano e está disponível para uma série de celulares e tablets.

"Os recursos do Galaxy AI serão disponibilizados gratuitamente até o final de 2025 em dispositivos Samsung Galaxy compatíveis", declara o texto no site da companhia. "A Samsung não faz promessas nem garantias referentes à precisão, integridade ou confiabilidade dos resultados fornecidos pelos recursos de IA."

A Galaxy AI foi apresentada em janeiro de 2024, juntamente com os últimos modelos da linha Samsung Galaxy S. Trata-se da utilização de inteligência artificial como uma forma de potencializar mecanismos já oferecidos pela Samsung e de criar mecanismos ainda não lançados pela empresa.

Por ora, não há dados sobre como será feito o pagamento e tampouco sobre o valor. Hoje em dia, a Galaxy AI proporciona funções de resumo de texto, edição de fotos, apoio na escrita de mensagens, entre outros recursos.

Mais recentemente, por exemplo, foi anunciado que Galaxy AI poderá trazer, em breve, um tradutor simultâneo especial para WhatsApp que seria capaz de fazer traduções de modo rápido e preciso. Para além do mensageiro, a função também seria disponibilizada para aplicativos como o Google Meets e o WeChat.

Tudo isso de forma gratuita - ao menos por enquanto.

Mas o pagamento pela IA não se trata exatamente de uma novidade. Meses atrás, o CEO da Samsung tocou na possibilidade de se cobrar pelo uso da inteligência artificial da marca. Agora, porém, a ideia se torna mais concreta.

No dia 10 de julho, ocorrerá, em Paris, o evento Galaxy Unpacked, em que novos lançamentos da Samsung serão abordados e revelados. Assim, existe a possibilidade de que, no evento, mais informações sejam fornecidas sobre a expansão do uso da Galaxy AI e sobre a cobrança a ser realizada no futuro.