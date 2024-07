Guarani surpreende e anuncia a saída do executivo de futebol Toninho Cecílio

Em situação delicada na Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Guarani surpreendeu ao anunciar, na tarde desta segunda-feira, a saída do executivo de futebol Toninho Cecílio.

"O clube agradece por sua importante contribuição e experiência aplicada em prol da agremiação nos últimos meses ao mesmo tempo que deseja sucesso no seguimento de sua carreira", diz o comunicado oficial do Guarani.

Anunciado no dia 1º de maio, gerenciar o departamento de futevol, Toninho Cecilio foi o responsável pela contratação do técnico Júnior Rocha, que seria demitido pouco mais de um mês depois.

Em conjunto com Pintado, substituto de Júnior Rocha, ele também vinha trabalhando na busca por reforços e chegou a ser mencionado pelo treinador na entrevista coletiva depois da derrota para o Sport, no último domingo.

A janela de transferência no futebol brasileiro abre nesta quarta-feira e o Guarani anunciou três nomes - o zagueiro Renê Santos, o volante Gabriel Bispo e o atacante Daniel dos Anjos. Os próximos serão o zagueiro Matheus Salustiano e o lateral-direito Pacheco, que já estão treinando com o elenco.

Sem ganhar há 10 partidas, o Guarani está cada vez mais próximo da Série C do Brasileiro. Na lanterna, a equipe de Campinas somou apenas seis pontos e está a 10 do Amazonas, primeiro time fora da zona de rebaixamento.