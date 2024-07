Lego imersivo: Grande Plaza oferece evento gratuito para toda família

O shopping Grand Plaza, no Centro de Santo André (Av. Industrial, 600), recebe até o último domingo deste mês (28), o evento LEGO® DREAMZzz™. A atração inspirada na série da Netflix é gratuita e conta com um túnel imersivo, onde será possível conferir a transmissão dos episódios da animação que serão exibidos em telões. O espaço conta com dois ambientes compostos por mesas com playsets da nova linha da LEGO® para incentivar os pequenos participantes a usarem a imaginação para montar, interagir e construir diversos cenários que ficarão expostos no local.

COMO FUNCIONARÁ

Em um dos ambientes, crianças de 4 a 12 anos poderão brincar e se divertir com peças convencionais da LEGO®, já o outro, é dedicado para crianças de 18 meses a 3 anos, onde encontrarão peças LEGO® DUPLO, desenvolvidas especialmente para essa faixa etária, com tamanhos maiores, quinas arredondadas e fácil encaixe onde as crianças podem aprender brincando.

Segundo a organização, as crianças com menos de 4 anos deverão estar acompanhados de um responsável com mais de 18 anos. A capacidade é de 27 participantes por turma na atração infantil.

Para finalizar o passeio e registrar cada momento das férias, todos os visitantes poderão conferir ainda, as exposições da LEGO® que marcam presença no shopping. Uma é a exibição dos playsets que são sucesso de venda no mundo, expostos em um espaço próximo ao evento; e a outra, conta com uma amostra de quatro modelos 3D LEGO®, feitos com milhares de peças que deram forma às esculturas de diferentes tamanhos, formas e temas.

“Um dos nossos principais pilares é oferecer entretenimento de qualidade e que possa integrar as famílias. Com a chegada do evento da LEGO no Grand Plaza, conseguimos de forma versátil cumprir essa missão oferecendo momentos de diversão, criatividade, desenvolvimento e integração entre adultos e crianças em um só local”, diz Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza.

Detalhes sobre o evento podem ser consultadas também em https://www.grandplazashopping.com.br/evento/lego-dreamzzz/.