Emea Parque Tangará oferece atividades de férias

A Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental) Parque Tangará, localizada no interior do Parque Escola, em Santo André, terá uma programação especial de férias, destinada à comunidade escolar e aos moradores da cidade. O espaço conta com aproximadamente 50 mil metros quadrados ocupados em parte por vegetação nativa da Mata Atlântica, proporcionando contato com a natureza, diversas atividades e oficinas para o público em geral.

Entre as atrações, estão as aulas de ioga, às segundas-feiras, das 17h às 18h. As aulas de tai chi chuan acontecem às terças-feiras, das 14h às 15h. Todas as quintas-feiras, são realizadas as aulas de alimentação e movimentos, das 9h às 10h30, e práticas corporais, imagens e movimentos, das 14h30 às 16h. As aulas de ginástica são ministradas de segunda e quarta-feira, das 7h às 8h e das 8h às 9h.

A programação conta ainda com a Oficina de Pintura, com a próxima turma programada para o dia 12 de agosto, finalizando dia 30 de setembro, das 8h às 11h30. A oficina O Corpo Fala, a Alma Dança é realizada sempre às sextas-feiras, das 9h30 às 11h30.

As inscrições podem ser feitas no site www.escoladeouro.com.br e pelos telefones 4996-2337 e 98666-4047. Mais informações sobre o Parque Escola podem ser obtidas no site www.parqueescola.org.br, por meio do telefone 3356-9050.