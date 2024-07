Gilvan se reúne com empresários e debate fomento ao empreendedorismo

Dando sequência ao projeto de ouvir o maior número possível de moradores de Santo André para a elaboração do seu plano de governo, Gilvan Júnior, pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PSDB e apoiado por Paulo Serra (PSDB), se reuniu com empresários da Alameda Vieira de Carvalho, importante centro comercial do bairro Santa Terezinha, para discutir ações que possam continuar incentivando o empreendedorismo na cidade.

“Santo André desburocratizou o processo para abrir empresas na cidade e isso trouxe resultados imediatos e significativos, como maior geração de emprego e, por consequência, de renda. Prova disso é a instalação de grandes empresas no município, em especial no trecho da Avenida dos Estados, que corta a cidade. Ouvimos os empresários justamente para continuar oferecendo condições para fortalecer o empreendedorismo”, ressaltou Gilvan, que empreende desde os 18 anos.

O encontro faz parte de uma série de reuniões promovidas pelo pré-candidato dentro do projeto Santo André da Gente, escuta pública que permite aos munícipes indicar onde eles acham que devem ser aplicados os recursos públicos e quais as principais demandas da cidade. As contribuições podem ser feitas por meio do site www.santoandredagente.com e também em plenárias que serão realizadas em nove territórios da cidade.

“Queremos ouvir todos os setores da sociedade e o morador de forma geral para consolidar um plano de governo que possa representar o anseio da população. Nosso objetivo é fazer com que Santo André siga no caminho do desenvolvimento e que continue sendo uma cidade acolhedora e que cuida dos seus moradores, assim como tem acontecido desde 2017, quando o prefeito Paulo Serra assumiu o comando do Executivo”, destacou Gilvan.

Além de empresários, Gilvan já promoveu encontro com outros setores importantes da sociedade, como grupo composto por mais de 300 médicos que atuam nas redes pública e privada da cidade.