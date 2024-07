Bernie Sanders felicita esquerda pela vitória nas eleições na França

O senador norte-americano Bernie Sanders, ícone da esquerda dos Estados Unidos, felicitou a esquerda francesa pela vitória nas eleições legislativas neste domingo, 7. "Parabéns à esquerda francesa por enfrentar o extremismo de direita e vencer", disse o político no X, antigo Twitter.

"Aqui está um fato simples: se os políticos apoiarem as famílias trabalhadoras, as famílias trabalhadoras estarão do seu lado", declarou. "Ocorre que a redução da idade de aposentadoria e o aumento do salário mínimo são muito populares", acrescentou.