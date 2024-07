Eliana chora ao receber homenagem dos filhos na 'Dança dos Famosos'

Eliana se emocionou e chegou a chorar ao receber uma homenagem no Domingão Com Huck deste domingo, 7. A apresentadora, recém-contratada pela Globo, é uma das integrantes do júri artístico da final da Dança dos Famosos.

Entre diversas imagens de arquivo da própria Globo, SBT e Record, foram relembrados momentos como sua primeira aparição no programa da Xuxa (veja imagem abaixo, de 1988), ainda como cantora, entre outras passagens de sua trajetória, como apresentadora infantil e de auditório.

O texto de homenagem foi lido por seu filho, Arthur, de 12 anos: "São mais de 30 anos da minha mãe na TV. Ela está na memória afetiva de muita gente. Fora dos bastidores, minha família também coleciona memórias com ela".

Emocionada, Eliana agradeceu: "É um novo ciclo da minha vida. Se eu não tivesse essa família que eu tenho e construí, nada disso seria possível. Pena que meu paizinho não está aqui para sentir essa emoção junto comigo. É só o começo de uma nova e linda história na Rede Globo".