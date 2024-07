Lula: 'Muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo, 7, que está "muito feliz" depois de pesquisa de boca de urna apontar vitória da esquerda no segundo turno das eleições legislativas na França. "Devem servir de inspiração para a América do Sul", destacou o presidente brasileiro.

"Muito feliz com a demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas de hoje. Esse resultado, assim como a vitória do partido trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul", escreveu Lula na rede social X.

Pesquisa de boca de urna do Instituto Ipsos e do grupo Talan indica vitória da aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP) no segundo turno das eleições legislativas da França, realizado neste domingo, 7, com o Juntos, do presidente Emmanuel Macron, em segundo lugar, e a RN, que vinha sendo apontada como favorita, apenas em terceiro.