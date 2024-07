Torcedor do Cruzeiro acusa presidente do Corinthians de agressão no Mineirão

Um torcedor do Cruzeiro acusou o presidente do Corinthians, Augusto Melo, de agressão, que teria acontecido no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo. O médico anestesista João Daniel Avelar Milhomes, de 40 anos, afirmou que Melo desferiu um soco em seu rosto nas proximidades dos camarotes do estádio, ao fim da partida entre os dois times.

O Cruzeiro derrotou o time paulista por 3 a 0, diante de sua torcida, e complicou ainda mais a situação do rival, que continua dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"No final do jogo, meu filho, de oito anos, que estava comigo, pediu pra eu comprar um suco pra ele. Eu me dirigi aos bares que ficam atrás dos camarotes. Nesse momento, estava passando o senhor presidente do Corinthians junto com uma série de seguranças, muitos seguranças, com ar intimidador, inclusive", disse o torcedor. "Quando a torcida do Cruzeiro entrou toda na brincadeira, chamando de segunda divisão e essas brincadeiras de torcida, eu falei que ele seria o presidente que rebaixaria o Corinthians."

O presidente do Corinthians teria ouvido a provocação e partido para cima do cruzeirense. "Ele se dirigiu a mim muito nervoso e me agrediu, na frente do meu filho, que

presenciou tudo e ficou muito triste. Eu não revidei, mas depois eu fiquei um pouco

nervoso e falei que eu prestaria queixa. Não por querer ganhar alguma coisa, não preciso

disso, eu tenho minha profissão e tudo, mas para que essas pessoas entendam que elas

não podem fazer o que querem", declarou o médico anestesista.

Após fazer as declarações para os jornalistas presentes no Mineirão, o torcedor cruzeirense fez um Boletim de Ocorrência no posto da polícia localizado no estádio.

A direção do Corinthians se pronunciou sobre o caso em breve comunicado, sem confirmar ou negar a suposta agressão. "Neste domingo (07), o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do Estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do Clube interviu (sic) para proteger o presidente e os outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados", registrou o clube.