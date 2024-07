Alison dos Santos é campeão da etapa de Paris da Diamond League nos 400m com barreira

Alison dos Santos conquistou, neste domingo, a etapa de Paris na Diamond League ao vencer os 400 metros com barreiras. Piu, como é conhecido o atleta brasileiro, brilhou na final ao fazer a marca de 47s78. A competição foi realizada no estádio Sébastien Charléty. Completaram o pódio o estoniano Rasmus Mägi, 47s95, na segunda colocação e Malik James, da Jamaica, 48s37, no terceiro posto.

Em grande fase, Piu manteve o aproveitamento de 100% no torneio. Esta foi a sua quarta vitória na Diamond League neste ano. Antes, ele havia triunfado em Eugene, nos Estados Unidos, Doha, no Catar, Oslo, na Noruega, e Estocolmo, na Suécia.

O brasileiro é dono da segunda melhor marca do mundo nesta temporada com o tempo obtido em Oslo. Na capital norueguesa, ele cumpriu a prova com 46s63. Nesta etapa, ele superou o campeão olímpico Karsten Warholm.

"Fizemos uma corrida sólida hoje. O tempo pode ser melhorado, mas estamos no caminho certo para continuar trabalhando para o que vem pela frente. Estou feliz poe ter conseguido executar hoje o que temos treinado", afirmou Piu em entrevista ao departamento de comunicação da Diamond League.

Na próxima sexta-feira, ele disputa a etapa de Mônaco da competição e deve ter mais um duelo com Wharholm. Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a primeira rodada do masculino dos 400m com barreira está marcado para o dia 5 de agosto. Dois dias depois acontecem as semifinais. A prova que vale medalha está agendada para 9 de agosto.