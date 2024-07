Confira a previsão do tempo para o feriado no Grande ABC e no litoral

O domingo amanheceu ensolarado, com a temperatura máxima média de 26ºC por toda a região. Porém, as temperaturas devem cair no início da semana, marcando o retorno do frio e trazendo grandes probabilidades de chuva. Confira a previsão do tempo para o feriado de 9 de julho:

Grande ABC:

Santo André: 16°C / 14°C

São Bernardo: 16°C / 13°C

São Caetano: 16°C / 14°C

Diadema: 15°C / 13°C

Mauá: 15°C / 13°C

Rio Grande da Serra: 15°C / 13°C

Ribeirão Pires: 16°C / 13°C

Litoral: