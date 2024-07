Tony Ramos lembra susto após cirurgia no cérebro: ?Acordei na UTI?

Tony Ramos falou sobre o momento em que passou mal no Rio de Janeiro, antes de ser internado para se submeter a duas cirurgias no cérebro, em entrevista para a jornalista Mônica Bergamo publicada no sábado, 6.

O ator, que estava em casa, se preparando para as gravações do filme A Lista, conta que sentiu dores na cabeça "bem no meio da testa" na noite anterior, tomou um remédio e foi dormir. No dia seguinte, a mulher do ator, Lidiane, já o encontrou desacordado no quarto: "Quando comecei a me demorar para sair para a filmagem, ela subiu até o quarto e me encontrou desfalecido, entregue, desmaiado".

Quem contou o momento para o ator foi a própria mulher, já que ele não se lembra do que aconteceu. "Quando acordei, já no hospital, depois das duas cirurgias, levei um susto e pedi para ler as notícias que tinham saído sobre o meu caso".

Tony Ramos foi internado no dia 16 de junho e se submeteu a duas cirurgias no cérebro apresentar distúrbios de coagulação.

Na quarta-feira, 26, o artista retornou ao set para finalizar as gravações. No longa, Tony interpreta Antenor, par romântico de Laurita, personagem de Lilia Cabral.

Em nota, o ator chamou o retorno à atuação de "recomeço". "Eu estou muito feliz de estar voltando ao trabalho. Nada melhor do que isso", disse. Ele também detalhou a forma como foi recebido nos estúdios. "A equipe inteira aplaudiu, veio me abraçar. É claro que isso me deixou bastante emocionado. Isso mostra que existe muito afeto e respeito entre nós", afirmou.