Equipes de Mauá têm rendimentos opostos na rodada da Segundona

Mauá FC e Mauaense viveram tarde de alegria e tristeza ontem pela Segunda Divisão do Paulista. Enquanto o Mauá garantiu o primeiro resultado positivo na segunda fase ao bater o Tupi, por 1 a 0, no Pedro Benedetti, pelo Grupo 4, o Mauaense foi ao Interior e acabou atropelado por 6 a 0 pelo São Carlos pela Chave 5.

Agora, o Mauá ocupa a vice-liderança do grupo, com quatro pontos. Já o Mauaense é o lanterna, com zero, após duas derrotas.