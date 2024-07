Endrick lamenta queda na Copa América e já vislumbra futuro: 'Cabeça em Madri'

Titular na partida em que a seleção brasileira foi eliminada pelo Uruguai nas quartas de final da Copa América após disputa de pênaltis, o centroavante Endrick comentou sobre o seu futuro.

Negociado pelo Palmeiras com o Real Madrid, o jogador de 17 anos deu rápida entrevista durante passagem pela zona mista. Abatido pelo revés, admitiu já estar pensando em sua nova fase na carreira.

"Agora sim eu penso em Madri. É muito difícil falar porque infelizmente aconteceu uma coisa horrível de a gente ser eliminado (da Copa América), mas óbvio que agora a minha cabeça está em Madri", afirmou o jogador em vídeo veiculado pelo jornal espanhol Marca.

Na conversa, ele comentou sobre o confronto com o uruguaio Valverde, que será seu companheiro de clube na equipe merengue. "É um grande jogador, um jogador, um cara que se doa muito para o time, se doa muito para a seleção", afirmou.

Por fim, o camisa nove mandou um recado para torcida brasileira e pediu apoio aos jogadores após a saída precoce da Copa América. "Sei que é difícil aceitar a eliminação do nosso país nas quartas de final, mas espero que as pessoas estejam conosco no futuro".