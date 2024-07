Após dura virada no 1º set, Bia Haddad perde de Collins e é eliminada em Wimbledon

Em um jogo marcado por atrasos e interrupções pela chuva, Beatriz Haddad Maia foi superada pela americana Danielle Collins e se despediu de Wimbledon na terceira rodada, neste sábado. A tenista brasileira foi derrotada por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h38min de confronto em Londres.

Com o revés, a número 20 do mundo não conseguiu defender os pontos obtidos nas oitavas de final do ano passado, quando registrou sua melhor campanha no Grand Slam britânico. Assim, pode perder posições e deixar o Top 20 do ranking na próxima atualização da lista da WTA.

Collins, por sua vez, avançou às oitavas de final de Wimbledon pela primeira vez na carreira. Assim, a 11ª tenista do mundo poderá voltar ao Top 10 ao fim do torneio. Sua adversária nas oitavas será a experiente checa Barbora Krejcikova, atual 32ª do mundo.

A partida entre Bia e Collins começou com atraso de horas em razão do mau tempo, que voltou a atrapalhar a programação da competição. Quando iniciado, o jogo foi marcado por um começo fulminante da brasileiras, que faturou duas quebras de saque em sequência e abriu 4/0.

A partida, então, sofreu sua primeira paralisação. Na volta, Collins foi ainda mais intensa em sua reação ao vencer nada menos que nove games consecutivos, fechando o primeiro set com uma virada espetacular. Além disso, começou a segunda parcial com tudo, abrindo 3/0.

Bia esboçou reação e empatou a parcial em 3/3. E aí a partida foi novamente interrompida devido à chuva. Na retomada, mais uma vez a tenista americana mostrou força após o "descanso" forçado e embalou na partida, selando o set e sua classificação às oitavas de final.

A doloroso derrota impede Bia de sonhar alto em Wimbledon, justamente num momento em que sua chave "abria", sem perspectiva de adversárias mais complicadas nas rodadas seguintes, após a eliminação precoce da polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, ainda neste sábado.

Entre outros resultados do dia, a casaque Elena Rybakina atropelou a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 6/0 e 6/1, num duelo de gerações na grama londrina. A número quatro do mundo enfrentará a russa Anna Kalinskaya, tenista em ascensão no circuito, que avançou ao superar a compatriota Liudmila Samsonova por 7/6 (7/4) e 6/2.

Campeã de Roland Garros em 2017, a letã Jelena Ostapenko derrotou a americana Bernarda Pera por 6/1 e 6/3. E será a próxima adversária da casaque Yulia Putintseva, algoz de Iga Swiatek.