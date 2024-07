Comissão de Ética do Senado deve retomar trabalhos na próxima semana após um ano sem sessão

A Comissão de Ética do Senado retomará atividades na próxima quarta-feira, 10, após um ano completo sem sessões. A reunião deve analisar representações contra Davi Alcolumbre (União-AP), Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Marcos do Val (Podemos-ES), Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e, até, do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), entre outros.

O próximo encontro deve analisar, no mínimo, 19 representações, conta 10 parlamentares. Nos últimos quatros anos, o colegiado só se reuniu em 28 de março e 14 de junho de 2023.

O presidente da comissão, Jayme Campos (União-MT), deve pautar o arquivamento de denúncias cujos relatores as avaliaram como improcedentes. A entrada de novos membros também deve ser discutida.