Charge - 6 de julho de 2024

Marco dos atrasos nas obras da gestão de José de Filippi Júnior (PT), o CEU (Centro de Educação Unificado) de Diadema foi palco para agenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde desta sexta-feira (5). A comitiva visitou a construção do equipamento, ou melhor, o esqueleto da propagandeada vitrine do governo municipal. A obra iniciada em agosto de 2022, com previsão de entrega em até 18 meses, ou seja, em fevereiro último, ganha mais uma data para ser concluída, até o primeiro turno das eleições municipais, em 6 de outubro. “Vou inaugurar sem ele (prefeito Filippi)”, prometeu Lula. Em seguida, porém, sugeriu mais uma postergação para que o chefe do Executivo, reeleito ou não, possa participar da entrega do espaço.

Ao lado do presidente e dos ministros Camilo Santana (Educação), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho), Filippi tentou justificar o atraso na obra ao lembrar da pandemia de Covid-19 – que, quando assumiu o Paço diademense, em 2021, ainda estava na fase crítica. Naquele momento, a prioridade era a de preservar vidas, mas o projeto foi levado à frente, com parte dos recursos doados por um empresário da cidade. O valor disponibilizado foi de R$ 500 mil. Ainda de acordo com o prefeito, o governo federal, na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), deu pouca importância para o tema. “Ainda em 2021 enviamos uma carta para o então ministro da Educação (Milton Ribeiro), mas as portas estavam fechadas. Quando o Lula foi eleito novamente, nós retomamos o contato com o MEC (Ministério da Educação)”, disse o chefe do Executivo.