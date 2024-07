Divertida e estrelada: 'Cobras & Lagartos' substituirá 'Sinhá Moça' no Viva

A novela Cobras & Lagartos, de 2006, foi a escolhida para suceder a exibição de Sinhá Moça (2006) no canal Viva. A emissora anunciou a reprise da produção para o dia 5 de agosto.

Escrita por João Emanuel Carneiro e dirigida por Wolf Maya, a novela narra a história de Omar, interpretado por Francisco Cuoco, o proprietário de uma rede de loja de departamento que precisa decidir qual membro da família herdará a fortuna da empresa.

O plano sai dos trilhos quando o personagem de Cuoco morre antes da hora e a fortuna vai para Foguinho, um camelô trambiqueiro interpretado por Lázaro Ramos, que tem o mesmo nome do herdeiro oficial do império.

Na briga pela linha de sucessão estão Milu (Marília Pêra), Leona (Carolina Dieckmann), Tomás (Leonardo Miggiorin) e a sobrinha Bel, interpretada por Mariana Ximenes. Todos interessados em impedir que Foguinho desfrute do patrimônio de Omar. O elenco também conta com a atriz Taís Araújo.

Data de lançamento

Cobras & Lagartos estreia no Viva no dia 5 de agosto e será exibida de segunda a sábado, a partir das 15h30 e das 23h45, com maratona aos domingos, a partir das 14h15.