Convocada para olimpíada, seleção brasileira de handebol feminino fará três amistosos na Europa

Ciente que a seleção brasileira feminina estará em uma dura chave nos Jogos Olímpicos, o técnico Cristiano Rocha levará suas comandadas para a Europa, na próxima semana, onde o time testará forças em três amistosos, dois contra a Alemanha e um diante da Eslovênia. A delegação contará com as 14 convocadas para Paris-2024, mais três suplentes.

A equipe vem treinando forte há 20 dias no Rio de Janeiro. A programação termina neste fim de semana antes do embarque para a Alemanha. Depois de enfrentar as rivais em duas oportunidades, a seleção brasileira ainda passará pela Eslovênia para encarar as locais.

A chegada à Vila Olímpica, em Paris, está prevista para 22 de julho, três dias antes da estreia. O forte Grupo B das brasileiras em Paris-2024 tem quatro seleções europeias. Espanha, adversária da estreia, dia 25 de julho, Hungria (28/7), a campeã mundial França (30/7), Holanda (1/8), além de Angola (3/8). As partidas ocorrem na South Paris Arena 6.

Querendo surpreender e confiante em brigar por medalhas, a seleção brasileira vai apostar em uma equipe reformulada e com mescla de juventude e experiência. A surpresa da lista de Cristiano Rocha foi a presença da campeã mundial de 2013, a goleira Babi, apenas na lista de suplentes (só jogam caso alguma companheira se machuque), ao lado de Ana Cláudia e Samara Vieira.

O regulamento da primeira fase dos Jogos de Paris-2024 prevê a classificação das quatro melhores de cada um dos dois grupos às quartas de final. Todas jogam contra todas e apenas as duas piores colocadas não vão ao mata-mata.

Confira as 14 convocadas:

Goleiras - Gabriela Moreschi (Gabi) e Renata Arruda

Pontas - Adriana (Doce) Cardoso, Jéssica Quintino e Larissa Araújo

Armadoras - Bruna de Paula, Gabriela Bitolo, Giulia Guariero, Jhenifer dos Santos, Kelly Rosa Mariana Fernandes e Patrícia Matieli

Pivôs - Marcela Arouinian e Tamires Araújo

Confira as 3 suplentes:

Goleira - Bárbara Arenhardt (Babi)

Ponta - Ana Cláudia

Armadora - Samara Vieira