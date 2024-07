João Campos tem 75% das intenções de voto em Recife e venceria em 1º turno, diz Datafolha

A primeira pesquisa Datafolha para a prefeitura de Recife (PE), divulgada nesta sexta-feira, 5, aponta que o atual prefeito, João Campos (PSB), lidera a corrida eleitoral com 75% das intenções de voto. O resultado indica que o pré-candidato poderia ser reeleito já no primeiro turno, com ampla folga, se a eleição fosse hoje.

Em seguida aparecem empatados o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD), apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), com 7% das intenções, e Gilson Machado (PL), ex-ministro do Turismo no governo Jair Bolsonaro (PL), com 6%.

Na sequência aparecem a deputada Dani Portela (PSOL), com 3%, e o advogado Tecio Teles (Novo) e Simone Fontana (PSTU), ambos com 1%.

O Datafolha ouviu 616 eleitores de Recife dos dias 2 a 4 de julho. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-09910/2024.

Para montar o principal cenário, a equipe apresentou todos os nomes de pré-candidatos para os eleitores recifenses entrevistados, mas a definição sobre o candidato de cada sigla só virá a partir do dia 20, com o início das convenções partidárias.

Um segundo cenário foi apresentado, substituindo o nome de Dani Portela pelo de Tulio Gadêlha, pois ambos formam uma federação, e estão em disputa sobre quem será cabeça de chapa. A pesquisa mostra que não há alteração significativa nos resultados.

Campos continua à frente com ampla folga, com 74% das intenções de voto. No segundo lugar, há empate técnico entre Coelho, com 8%, Machado, com 5%, e Gadêlha, com 3%. Simone e Teles têm 1 ponto percentual cada.

Quando os entrevistados foram questionados sobre em quem votariam, mas sem que o nome de nenhum dos pré-candidatos fosse dito, o atual prefeito também aparece em primeiro lugar, com 39% das preferências de voto - e 6% disse que votaria "no atual". Machado ficou com 2% e Coelho com 1%.

Na modalidade espontânea, 40% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam. Outras respostas somaram 5%, e branco, nulo e nenhum são 6%.

A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos candidatos. O mais rejeitado é Machado, com 38%, seguido de Teles, com 36%, e Gadelha, com 34%. Nessa categoria os entrevistados podiam citar mais de um nome. O atual prefeito é o menos rejeitado, com 8% dos entrevistados dizendo que não votariam nele de jeito nenhum.

Ainda não há definição sobre quem será o vice de Campos. Segundo apurou a Coluna do Estadão, o prefeito sinalizou que deve escolher o ex-chefe de gabinete Victor Marques (PCdoB) para compor sua chapa. Outra opção é a ex-secretária de Infraestrutura Marília Dantas (MDB).