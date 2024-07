Tiago Leifert se pronuncia após receber recado de Vini Jr.; entenda a polêmica entre os dois

Senta que lá vem história! Tiago Leifert deu o que falar na web ao dar sua opinião sobre o jogador Vini Jr. em seu canal de lives no YouTube. Leifert criticou o astro do Real Madrid após seu desempenho no jogo da seleção brasileira contra o Paraguai:

- Vini, que eu vi muita gente falar: Agora o Vini tem um jogo para ele, agora é o Vini do Real Madrid. Oi? De jeito nenhum, não é mesmo o Vini do Real Madrid. Esse é o Vini recém-saído do Flamengo, que jogava para ele. Que dribla para trás e que quer dar carretilha o tempo inteiro.

Mas Vini não deixou barato! O jogador aproveitou para dar uma alfinetada no ex-apresentador do BBB. O atleta deu uma resposta afiada a Tiago através do X, o antigo Twitter:

Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem ele.

Após o tweet do jogador, Tiago o respondeu no TiaGol, seu canal de lives:

- Isso de achar que estou contra a Seleção e achar que a gente joga as pessoas contra os jogadores da Seleção é uma coisa muito fora da realidade. Esses cortes nunca vão chegar no Vinicius, os cortes que eu peço que ele seja o melhor do mundo na Bola de Ouro também não vão chegar, os cortes que eu o defendo horas e horas também não vão chegar. Essas coisas não viralizam. Mas, se chegar, Vinicius, sou muito seu fã, eu acho você o melhor do mundo, acho que você merece a Bola de Ouro esse ano, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Eu não retiro absolutamente nada do que falei na minha crítica.

O ex-apresentador finalizou reforçando que Vini Jr. é muito amado:

- A imprensa inteira está a seu favor, Vini, todo mundo te ama, todo mundo te idolatra, todo mundo te exalta. Depois que você tomou cartão amarelo e foi suspenso, as críticas até do Globo Esporte, era que a seleção precisava potencializar o seu talento.