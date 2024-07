Ator no ar na reprise de 'Cheias de Charme' desiste da carreira e vira vendedor de imóveis

Jônatas Faro, 36 anos, conhecido por papéis em novelas, deixou a profissão como ator para se dedicar à carreira como executivo de vendas do ramo imobiliário. Atualmente, Faro está no ar com a reprise de Cheias de Charme (2012).

O ex-ator teve uma carreira ascendente na televisão: começou como o Samuca, de Chiquititas, no final dos anos 90, Faro atuou em mais de 20 produções e teve um casamento relâmpago com a atriz Daniele Winits, com quem se casou e se separou em 2010. O relacionamento terminou um mês antes de Winits dar à luz ao filho do casal.

Em outubro do ano passado, Winits afirmou que era mãe solo do filho com Faro. " Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Me dei de presente uma bússola e ela me indicou com a seta", escreveu nas redes sociais.

Um ano antes do nascimento do filho, Faro participou do Dança dos Famosos, exibido pelo Domingão do Faustão.

Hoje, Faro vende imóveis em Niterói e Maricá, no Rio de Janeiro, avaliados em mais de R$ 1 milhão, com um apartamento com 4 apartamentos avaliados em 3 milhões no bairro do Icaraí, bairro rico de Niterói.

A última participação em novelas do ator foi em produções gospel, como Apocalipse, de 2017, e Jesus, de 2019, exibida pela Record TV.