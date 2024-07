Gustavo Gómez se reapresenta e reforça defesa do Palmeiras no Campeonato Brasileiro

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, e o técnico Abel Ferreira contou com o retorno do zagueiro Gustavo Gómez. Com a eliminação do Paraguai na fase de grupos da Copa América, o defensor reforça a equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Gómez participou da atividade com o elenco principal e já deve ser escalado na próxima partida da equipe no Nacional. O Palmeiras recebe o Bahia neste domingo, no Allianz Parque.

Além do jogador paraguaio, quem também reaparece é o meia Raphael Veiga. Fora da partida com os gaúchos por estar suspenso, o meia exaltou o poder de reação dos companheiros para buscar o empate quando o placar apontava 2 a 0 para o Grêmio.

"O resultado mostra mais uma vez a força mental do nosso grupo. Fazer dois gols no Grêmio, fora de casa, em um campo muito difícil, é complicado. Isso mostra que o Palmeiras está bem preparado", comentou.

Nesta sexta-feira, Abel comandou um trabalho de enfrentamento em campo reduzido. Já os atletas que atuaram por mais de 45 minutos em Caxias do Sul, realizaram um trabalho regenerativo.

O empate desta quinta-feira tirou do Palmeiras a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time paulista tem a mesma pontuação do Botafogo (27), mas fica em terceiro lugar pelos critérios de desempate. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro de forma isolada com 30 pontos.