Cerca de 19% dos fundos já estão adaptados à CVM 175, afirma Anbima

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) informou nesta sexta-feira, 5, que cerca de 19% dos fundos já estão adaptados à resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O prazo para adaptação do estoque é 30 de junho de 2025.

Já são 2.865 novos fundos criados sob a CVM 175. Com isso, junto aos adaptados, o total de patrimônio líquido (PL) da indústria sob as novas regras é de R$ 706,9 bilhões, segundo a Anbima.

Além disso, outros dados que a Associação identificou são que os multimercados lideram o número de fundos adaptados à CVM 175, com 2.188 veículos, seguidos por fundo de investimento em direitos creditórios (FIDCs), com 1.672, de previdência, com 755, de ações, com 611, e de renda fixa, com 603. Ainda, aproximadamente 43% dos fundos novos e adaptados à nova instrução são exclusivos.

"Boa parte dos fundos exclusivos são multimercados. Então dado que representaram parcela relevante sob a nova instrução, é de se esperar que a classe de ativos carro-chefe seja essa", avalia Pedro Rudge, diretor da Anbima.

Cerca de 61% dos fundos novos e adaptados à nova instrução declararam ter responsabilidade limitada - ou seja, quando o investidor responde apenas até o valor de suas próprias cotas e não é chamado para aportar mais recursos se o fundo tiver perdas superiores ao PL. "A tendência é que a grande maioria prefira responsabilidade limitada para os cotistas, é um benefício importante", afirma Rudge.