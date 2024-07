Arne Slot quer aproveitar legado de Klopp para triunfar no Liverpool: 'Cultura vencedora'

O estilo de jogo de Jürgen Klopp no Liverpool vai ser o trunfo que o novo técnico do Liverpool, Arne Slot, pretende utilizar em seu início de trabalho à frente do time inglês. Nesta sexta-feira, após a reapresentação do elenco, ele comentou sobre a filosofia que pretende implantar.

"Há grandes desafios a serem superados, mas você também pode encarar este processo como se tivesse herdado um grupo com uma cultura vencedora. O passado mostrou que há uma possibilidade de eles ganharem alguns troféus", afirmou Slot em entrevista coletiva.

O treinador não vê como um problema o fato de substituir um profissional que deixou uma marca importante. Ao contrário, ele até busca inspiração para desenvolver o seu trabalho no Liverpool. "O que tornou o estilo do Klopp especial foi a impressão que a equipe deixou pelo jeito de atuar", afirmou.

A maneira de jogar do Liverpool também foi tema da entrevista de Slot, que prometeu uma equipe ofensiva. "Queremos ser bem agressivos. Meus jogadores vão ter liberdade quando tiver a posse de bola. Gosto de trabalhar com os atletas e desenvolvê-los", declarou.

Em seu primeiro treino, Slot afirmou que torce para que a diretoria do Liverpool mantenha a base. "Fico feliz em trabalhar em um clube onde as vendas de atletas não acontecem com tanta frequência. Isso ajuda porque podemos só construir o nosso trabalho."