Argentina: Sturzenegger é nomeado para recém-criado Ministério da Desregulação e Transformação

O Diário Oficial da Argentina informa que Federico Sturzenegger é nomeado nesta sexta-feira, 5, como ministro da Desregulação e Transformação do Estado. O presidente Javier Milei já havia indicado que pretendia acrescentar o ex-presidente do Banco Central da República Argentina (BCRA), posto que ocupou entre 2015 e 2018, e agora a mudança é confirmada. Ele deve assumir o cargo ainda nesta sexta. Segundo Milei, a intenção é acelerar o processo de desregulamentação econômica que ele pretende realizar no país.

Segundo a imprensa argentina, houve um debate interno anterior à nomeação, para evitar que a área de atuação do novo ministro entrasse em choque com a do ministro da Economia, Luis Caputo. Curiosamente, foi Caputo que substituiu Sturzenegger em 2018 no comando do BC do país, por três meses, sob o governo de Mauricio Macri.

Além da nomeação de Sturzenegger, o Diário Oficial argentino traz outro decreto do Executivo, no qual é detalhado o rearranjo das estruturas do governo, "em conformidade com o processo de redução do gasto público e do aumento da eficiência e eficácia dos organismos compreendidos". Com o novo Ministério da Desregulação e Transformação do Estado, houve modificações nas atribuições de competências de outras pastas, como o comando do gabinete de ministros e o Ministério da Economia.