Sunak reconhece a vitória do Partido Trabalhista nas eleições do Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, reconheceu a vitória do Partido Trabalhista nas eleições gerais do Reino Unido, na madrugada desta sexta-feira, 5. O premiê disse que o povo britânico entregou um "veredicto sóbrio" e assumiu a responsabilidade pela derrota do Partido Conservador. O resultado das eleições da quinta-feira, 4, levará os trabalhistas de volta ao poder após 14 anos de governos conservadores. Sunak telefonou para o líder trabalhista Keir Starmer, que o sucederá no cargo, para saudá-lo pela vitória. Fonte: Associated Press.