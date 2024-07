Azeites mais premiados da Argentina chegam ao Brasil

É verdade que a Argentina tem olivais desde o século 16 e, com maior ou menor afinco, desde então produziu seu próprio azeite. Talvez por isso, embora a atividade tenha se expandido na América do Sul, incluindo a gente, Chile, Peru e Uruguai, nossos hermanos são os mais premiados.

No meio deles, chama a atenção a Familia Zuccardi. Os famosos produtores de vinho de Mendoza estão em sua 20ª safra de olivas. Colhida entre abril e maio, ela nem teve tempo de ser embalada, mas já foi premiada em Tóquio na semana passada.

Dito isso, a família segue mesmo é colhendo os louros do ano anterior. A linha de azeites varietais 2023 foi ouro pelo Azeite de Oliva Extravirgem Familia Zuccardi Coratina e pelo Genovesa, além de ter sido a "Best of the Show" (o melhor do concurso) com a variedade Arauco no Olive Japan. A coleção ainda está à venda na Argentina e, na próxima semana, chega ao Brasil pelas mãos de seu reverenciado olivicultor, Miguel Zuccardi.