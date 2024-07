Ryan Reynolds e Hugh Jackman vêm ao Brasil para promover 'Deadpool & Wolverine'

Os atores Ryan Reynolds e Hugh Jackman vão desembarcar no Brasil para promover o próximo lançamento do Marvel Studios, o aguardado Deadpool & Wolverine. A dupla visitará o Rio de Janeiro em breve, acompanhada do diretor Shawn Levy e de Emma Corrin, que interpreta a vilã Cassandra Nova no longa.

Por enquanto, o estúdio não revelou a data que o quarteto estará em terras brasileiras. Contudo, como a turnê de promoção do filme já começou - Reynolds, Jackman e Levy já passaram por Xangai e Seul nesta semana -, a expectativa é que a visita ao País ocorra nas próximas semanas.

O anúncio da vinda do elenco ao Brasil inflama ainda mais as expectativas dos fãs do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel, em inglês), que já estão animados com o retorno de Hugh Jackman ao papel de Wolverine - herói que interpretou durante anos na franquia X-Men até o derradeiro Logan, de 2017. Mais do que isso, existe ainda uma curiosidade para entender como o Deadpool se comportará agora na Disney. Afinal, este é o primeiro filme do Mercenário Tagarela desde a aquisição da Fox pelo estúdio do Mickey, e há quem tema que o personagem possa perder parte da sua irreverência.

Nem só os fãs têm expectativas para o lançamento. Vinda de uma fase de altos e baixos, a Marvel precisa de um título para recuperar a confiança do público, e Deadpool & Wolverine promete desempenhar justamente este papel. De acordo com o Deadline, estima-se que o filme fará aproximadamente US$ 160 milhões na sua bilheteria de estreia no mercado norte-americano. Este resultado superaria o recorde estabelecido pelo primeiro Deadpool que, com uma arrecadação de US$ 132,4 milhões, detém o título de maior bilheteria de estreia para um filme com classificação indicativa para maiores.

Sobre o que é Deadpool & Wolverine?

Uma sinopse oficial para Deadpool & Wolverine não foi revelada, mas os trailers dão uma prévia de como os dois personagens vão se encontrar. Ao que tudo indica, o mercenário será convocado para uma missão especial pela AVT, instituição apresentada na série Loki, que zela pela continuidade das linhas do tempo do universo Marvel. Wolverine entra em cena a contragosto, como um aliado relutante, traumatizado por um fracasso pessoal. Juntos terão que encarar a vilã Cassandra Nova, personagem inédita e bastante poderosa, capaz de neutralizar os ataques dos protagonistas.

A combinação entre anti-herói e herói parece servir de pretexto para que o MCU rememore as produções da era Fox com o bom humor e a ironia que são característicos dos filmes do Deadpool.