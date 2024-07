Espaço Cultural Circo Lunar realiza Mostra Artística em Mauá

No dia 07 de julho de 2024 (domingo), às 15h, com entrada gratuita, o Espaço Cultural Circo Lunar realiza a Mostra Artística de Processo do Programa Lunar de Iniciação Circense, no Parque da Juventude, que fica na Rua Francisco Ortega Escobar - Vila Noemia, Mauá - SP.

A Mostra Artística de Processo do Programa Lunar de Iniciação Circense promove um encontro alegre e brincante para o público, exaltando a potência da arte circense, além de um grande intercâmbio entre artistas interessados em se aprimorar na linguagem e nas técnicas de acrobacias de solo, aéreos e palhaçaria.

Ao todo, estarão reunidos 30 (trinta) artistas de Mauá e Santo André (incluindo artistas de Paranapiacaba) apresentando habilidades e performando números circenses, construídos ao longo da formação de circo, realizada de abril a junho de 2024, através do edital Proac 43/2023 - Formação/Realização de Cursos e Oficinas em Arte e Cultura.

O Programa Lunar de Iniciação Circense 2024 é a primeira formação artística e gratuita realizada na cidade de Mauá, voltada para artistas do circo e das outras artes cênicas. As modalidades oferecidas serão Acrobacia de Solo, ministrada por Jovani Almeida, Aéreos com Priscila Cereda, e Palhaçaria com Marcos Nascimento.

O projeto busca fomentar a formação circense profissional na região, além de promover um grande diálogo criativo entre artistas dessas cidades. Uma chance única de aprofundar conhecimentos e se preparar para ingressar no mercado profissional das artes.