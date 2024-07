Diretoria do Santos acerta rescisão de contrato com o meia Gabriel Carabajal

O Santos definiu, nesta quinta-feira, a rescisão de contrato do meia argentino Gabriel Carabajal. O vínculo com o atleta terminaria somente em agosto de 2026, mas a diretoria resolveu antecipar o rompimento, já que o jogador não faz parte dos planos do técnico Fábio Carille.

Por meio de nota, o clube informou que o acordo foi sacramentado de forma amigável e o atleta já está liberado para procurar outra equipe e dar sequência à carreira.

Contratado junto ao Argentinos Juniors em 2022, o jogador teve o seu melhor momento com Odair Hellmann, mas uma contusão na coxa direita prejudicou a sua passagem no clube. Recentemente, o atleta de 32 anos esteve emprestado ao Puebla, do México

O presidente Marcelo Teixeira, juntamente com o departamento de futebol, vem analisando a situação dos atletas que retornam ao clube após cumprir empréstimos e não se enquadram no perfil atual do treinador.

Além de enxugar o elenco para facilitar o trabalho da comissão técnica, o objetivo também é diminuir a folha de pagamento para apostar em contratações mais pontuais para o decorrer da temporada.