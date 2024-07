Prefeito de BH anuncia tratamento contra câncer e diz que vai seguir disputando reeleição

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), 77, está tratando um câncer linfático na região abdominal recém-descoberto. Ele afirmou que a situação não é grave e que tem reagido bem ao tratamento. Noman não vai renunciar ao cargo nem desistir de sua candidatura à reeleição.

Segundo o prefeito, o linfoma abdominal já foi removido com uma cirurgia bem-sucedida. "Continuarei exercendo o meu cargo de prefeito de Belo Horizonte, da mesma forma que fiz até agora: trabalhando muito e aparecendo pouco. Continuarei sendo pré-candidato à reeleição, da mesma forma que planejei antes: trabalhando na prefeitura, ou como eu gosto de dizer, prefeitando de segunda a sexta, e fazendo campanha nos finais de semana", afirmou.

Ele ocupou o cargo em 2022, após o então prefeito Alexandre Kalil (PSD), de quem era vice, sair do posto para disputar o governo de Minas Gerais.

Atualmente, Noman é o terceiro colocado na disputa pela prefeitura de BH, com 9% das intenções de voto. O líder das pesquisas é Mauro Tramonte (Republicanos), com 25%, seguido por Bruno Engler (PL) e João Leite (PSDB), ambos com 11%. O terceiro lugar é dividido por Noman, Duda Salabert (PDT) e Carlos Viana (Podemos).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de quem Norman é aliado, manifestou-se em suas redes sociais. Ele prestou solidariedade ao correligionário e desejou boas melhoras.

"Neste momento, divido com os familiares, amigos e admiradores do prefeito a torcida pelo seu pronto restabelecimento para que ele continue o grande trabalho realizado na administração da capital mineira", escreveu Pacheco.