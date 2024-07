Corinthians recua por Carille após presidente do Santos 'enquadrar' técnico

O Corinthians está mais longe de Fábio Carille, foco principal do clube na busca por um treinador. O time do Parque São Jorge recuou nas tratativas para contratar o treinador após Marcelo Teixeira, presidente do Santos, entrar na jogada e "enquadrar" tanto o técnico quanto a diretoria rival pela maneira como o negócio estava sendo conduzido, travando o acerto. O executivo da Baixada não tem interesse na saída do profissional da Vila Belmiro.

A enquadrada, claro, não garante a permanência de Carille no Santos. Mas reduz as possibilidades de acerto. Augusto Melo, presidente do Corinthians, mantém boa relação com Marcelo Teixeira, mas o fato de os corintianos acharem que seria simples tirar o treinador do Santos desagradou a cúpula do clube praiano. O técnico tem uma multa rescisória considerada baixa, de aproximadamente R$ 2,5 milhões, e receberia um salário consideravelmente maior no time corintiano.

A diretoria alvinegra vê com bons olhos o retorno de Carille, que teve a carreira alavancada após ser campeão brasileiro pelo time do Parque São Jorge, mas o cenário atual é de permanência no Santos até dezembro, quando se encerra o vínculo do comandante com o clube. Apesar do interesse, o treinador continua trabalhando normalmente e se mantém focado nos compromissos do time pela Série B.

O Corinthians se apressa para fechar a contratação do novo treinador após a demissão de António Oliveira e tenta definir o nome do próximo técnico até o fim desta semana. Ramón Díaz, ex-Vasco, corre por fora e também é uma das opções na mesa do clube. Com o recuo por Carille, o argentino ganha força nos bastidores do time alvinegro. A imprensa da Argentina trata a contratação como certa.

Ramón Díaz está sem clube e poderia ser contratado diretamente, sem necessidade de uma compensação financeira. Existe a vontade do Vasco em recontratar o treinador. Ele foi demitido após a goleada por 4 a 0 em casa para o Criciúma em 27 de abril, mas a situação piorou após a chegada do português Álvaro Pacheco, demitido após somente quatro partidas. O argentino foi o responsável por salvar os cariocas do rebaixamento em 2023. A identificação com o clube deixou as portas abertas para um eventual retorno. O time cruzmaltino está sendo treinado pelo interino Rafael Paiva.

Sob o comando de Raphael Laruccia, também interino, o Corinthians se prepara para encarar o Vitória nesta quinta-feira, às 20h, pelo Brasileirão. O time está na penúltima colocação, com apenas nove pontos, e só venceu uma partida na competição.