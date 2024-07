FUP suspende vigília em frente à Petrobras após inclusão de Sest e Previc nas negociações

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) suspendeu a vigília que fazia há 15 dias em frente à sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, depois que a estatal anunciou a criação de uma comissão envolvendo órgãos federais para resolver o equacionamento dos déficits da Petros, fundo de previdência da Petrobras e de outras entidades que formam o Fórum em Defesa dos Participantes e Assistidos da Petros.

A comissão foi um pedido do Fórum à presidente da companhia, Magda Chambriard, no dia 25 de junho. Na terça-feira, 2, a diretora de Assuntos Corporativos da Petrobras, Clarice Coppetti, anunciou a implementação da Comissão Quadripartite, composta por representantes da empresa, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e das entidades que integram o Fórum.

"Foi uma vitória importante da vigília. Agora vamos redirecionar as negociações para Brasília, onde as lideranças da categoria se mobilizarão para buscar os avanços necessários na comissão quatripartite, para construir uma proposta que acabe definitivamente com os planos de equacionamento dos déficits da Petros", disse em nota o diretor de comunicação da Fup, Paulo Neves.

A luta pelo fim dos descontos impostos pelos Programas de Equacionamento de Déficit (PEDs), implementados pela Petrobras em anos anteriores, é um pleito antigo da categoria.

"Estamos atentos e continuamos mobilizados. Se nos próximos 15 dias essa comissão efetivamente não começar a funcionar, nós retomaremos a vigília", afirmou o diretor da Secretaria de Seguridade, Aposentados e Políticas Sociais da Fup, Paulo César Martin.