Open Finance permitirá implementar o Pix por aproximação, afirma Damaso, do BC

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, reforçou nesta quinta-feira, 4, que o processo de simplificação da jornada de pagamentos no Open Finance permitirá a implementação de pagamentos por aproximação no Pix.

"A partir do ecossistema do Open Finance, da simplificação da jornada de pagamento, vai ser possível a gente ter o Pix por aproximação", disse Damaso, em entrevista coletiva para comentar mudanças no sistema financeiro aberto na sede do BC, em Brasília.

O diretor lembrou ainda que, como divulgado antes pelo BC, foi aprovada a governança definitiva do Open Finance, que passa a ter CNPJ próprio.

Damaso também disse que o Open Finance "já é uma realidade" no Brasil. Em entrevista coletiva para comentar o sistema, ele afirmou que há instituições financeiras com até 65 produtos desenvolvidos com base no sistema financeiro aberto.

"O Open Finance é uma realidade, é uma jornada e, daqui para a frente, a gente só vê a expansão dele", afirmou. "É todo mundo utilizando esse ecossistema."

Entre os exemplos, Damaso citou que um Fintech conseguiu criar uma economia de R$ 8 milhões com cheque especial por meio de uma linha de crédito mais barata ou uso de saldo disponível em outra instituição. Em um segundo exemplo, ele mencionou que um banco conseguiu aumentar o limite de crédito pessoal para seus clientes.