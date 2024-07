Curva de juros fecha com queda do dólar para abaixo de R$ 5,50

A queda forte do dólar ante o real, para abaixo de R$ 5,50, favorece o fechamento da curva de juros futuros na manhã desta quinta-feira, 4, diminuindo as chances de alta da Selic este ano. O movimento ocorre em meio à sinalização do governo de que irá promover cortes de gastos, de R$ 25,9 bilhões de despesas obrigatórias, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que o Brasil "jamais" será irresponsável do ponto de vista fiscal. Logo mais a agenda traz o leilão de LTN e NTN-F (11h00). Com o feriado nos Estados Unidos, a liquidez tende a se manter reduzida.

Às 9h16, o contrato de depósito financeiro (DI) para janeiro de 2025 recuava para 10,650%, de 10,695%, e o para janeiro de 2027 cedia para 11,690%, de 11,845%, enquanto o vencimento para janeiro de 2029 marcava 12,075%, de 12,203% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 1,42%, a R$ 5,4893.