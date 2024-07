UE impõe tarifas provisórias a veículos elétricos da China

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, decidiu impor tarifas provisórias a veículos elétricos provenientes da China, após investigação iniciada há nove meses concluir que subsídios concedidos pelo governo chinês prejudicam montadoras da UE de forma injusta.

No mês passado, a UE já havia anunciado planos de tarifar carros elétricos chineses. Em comunicado, a UE disse nesta quinta-feira que continuará mantendo consultas com o governo da China sobre o assunto, apesar da decisão de seguir adiante com as tarifas.

A UE também detalhou que os carros das montadoras chinesas BYD, Geely e SAIC serão tarifados em 17,4%, 19,9% e 37,6%, respectivamente. Outros fabricantes chineses de veículos elétricos que cooperaram com a investigação da UE pagarão tarifa média de 20,8%.